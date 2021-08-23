İnstagram Şifremi Unuttum - İnstagram Hesabı Şifre Yenileme Ve Değiştirme Ekranı

Instagram hesabının şifresini unutan kullanıcılar hesaplarına yeniden erişebilmek için Instagram şifremi unuttum penceresi üzerinden şifre değiştirme işlemi yapabiliyorlar. Hem uygulama üzerinden hem de tarayıcıdan Instagram şifremi unuttum diyerek şifre yenilebileceğiniz kısa yol linklerine bu başlık altında yer verdik. Türkiye ve dünya üzerinde en çok üyeye sahip olan Instagram'da şifre yenileme ve değiştirme işlemleri için aşağıdaki adımları eksiksiz uygulayabilirsiniz. 2021 Instagram şifremi unuttum ekranı üzerinden şifre yenileme ve değiştirmek için ise bazı bilgilere ihtiyacınız olacağını unutmayın.

İNSTAGRAM ŞİFREMİ UNUTTUM İLE ŞİFRE DEĞİŞTİRME

Öncelikle aşağıda yer alan linke tıklayarak tarayıcıdan ya da uygulamadan İnstagram'a giriş yapınız.

İnstagram'da oturum açma penceresinin sağ alt tarafında yer alan ''şifremi unuttum'' seçeneğine tıklayın.

Bu aşamadan sonra sizden e posta adresiniz ya da telefon numaranızı yazmanız istenecek.

Bu iki seçenekten bir tanesini doldurarak devam et deyiniz.

Telefonunuza ya da mail adresinize bir link yollanacaktır.

Size gönderilen linke tıklayınız. Karşınıza çıkan pencerede şifre yenileme seçenekleri görünecek.

Yeni koymak istediğiniz şifreyi iki defa yazarak tamam deyiniz.

Bu işlemin ardından yeni şifreniz ile hesabınıza artık ulaşabilirsiniz. İnstagram şifrenizin kolayca bulunamaması için zor bir şifre belirlemenizi öneririz.

İNSTAGRAM ŞİFRENİ UNUTTUM LİNKİ

İNSTAGRAM ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

İnstagram'da şifrenizi değiştirmek için yalnızca koyduğunuz şifreyi unutmanız gerekmiyor. Hesabınızın daha korunur bir halde olması için hesabınızın şifresini belirli sıklıklarla değiştirmeniz önemlidir. İnstagram şifre yenileme işlemi de hem uygulama hem de tarayıcı üzerinden yapılabiliyor. Hesabınızın şifresini yenilemek için izleyeceğiniz adımlar şöyle;

İnstagram kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak giriş yapın.

Sağ üstte bulunan hamburger menüye tıklayarak ayarlar seçeneğine gelin.

Ayarlar penceresinden güvenlik sekmesine tıklayın.

Karşınıza gelen pencerede en üstte bulunan kısımda şifre değiştirme seçeneğine basın.

İnstagram şifre yenilemek için öncelikle en son kullandığınız şifreyi doğru şekilde yazmanız gerekecek. Daha sonra ise yeni koymak istediğiniz şifreyi 2 kez yazın.

Şifreyi değiştir butonuna basarak hesabınızın şifresini değiştirebileceksiniz.

Bu işlemden sonra diğer tarayıcılardan çıkış yapılsın seçeneğine tamam derseniz açık olan tüm telefon, tablet ya da bilgisayarlardan çıkış yapılacaktır.