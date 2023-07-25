İsmail Güneş Basın Ödülleri’nde SABAH’a yılın röportajı ödülü

Sivas'ta 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından gerçekleştirilen İsmail Güneş 2. Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde SABAH Gazetesi muhabiri Fatmanur Akkişi röportaj dalında ödüle layık görüldü.

Yılın röportajı haberine layık görülen haberde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in in öğrencilik yıllarına yapılan yolculuk konu ediliyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in ortaokul ve lise eğitim yıllarında Antalya Gazipaşa'daki evlerinde kiracı olarak kaldığı Rahmi ve Ülfet Usta çiftine yıllar sonra gösterdiği vefayı haberleştiren Fatmanur Akkişi, ödülünü İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'ten aldı.