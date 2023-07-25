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Giriş Tarihi: 25.7.2023 10:09 Son Güncelleme: 25.7.2023 10:17

İsmail Güneş Basın Ödülleri'nde SABAH'a yılın röportajı ödülü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İsmail Güneş Basın Ödülleri’nde SABAH’a yılın röportajı ödülü

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyetinin organize ettiği İsmail Güneş 2. Basın Ödülleri'nde SABAH Gazetesi muhabiri Fatmanur Akkişi Yılın Röportaj ödülüne layık görüldü.

Sivas'ta 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından gerçekleştirilen İsmail Güneş 2. Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde SABAH Gazetesi muhabiri Fatmanur Akkişi röportaj dalında ödüle layık görüldü.

Yılın röportajı haberine layık görülen haberde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in in öğrencilik yıllarına yapılan yolculuk konu ediliyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in ortaokul ve lise eğitim yıllarında Antalya Gazipaşa'daki evlerinde kiracı olarak kaldığı Rahmi ve Ülfet Usta çiftine yıllar sonra gösterdiği vefayı haberleştiren Fatmanur Akkişi, ödülünü İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'ten aldı.

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İsmail Güneş Basın Ödülleri'nde SABAH'a yılın röportajı ödülü
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