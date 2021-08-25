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Giriş Tarihi: 25.8.2021 22:40 Son Güncelleme: 25.8.2021 22:40

İspanyol omleti nasıl yapılır? MasterChef İspanyol omleti tarifi ve malzemeleri neler?

İspanyol omleti nasıl yapılır? MasterChef İspanyol omleti tarifi ve malzemeleri neler?

İspanyol omleti MasterChef yeni bölümünün ardından araştırma konusu oldu. İspanyol mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan bu lezzet; İspanyol omleti nasıl yapılır sorusuyla araştırılıyor. İşte iki takımın birbiriyle kıyasıya rekabet ettiği bu yemeğin yapılışı. MasterChef İspanyol omleti tarifi ve malzemeleri!

Patatesli omlet olarak ülkemizde de karşılığı bulunan bu lezzet, İspanyol mutfağında hem kahvaltı hem de ana öğün olarak tüketiliyor. MasterChef 25 Ağustos tarihli yayınında yer alan bu yemek, "İspanyol omleti nasıl yapılır?" sorusuyla araştırılıyor. İşte İspanyol omleti tarifi, malzemeleri ve yapılışı!

İSPANYOL OMLETİ MALZEMELERİ

3 adet patates

2 adet soğan (tercihe bağlı)

4 adet yumurta

3-4 dal maydanoz

8 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz

İstenilen baharatlar

Tercihe göre sucuk

İSPANYOL OMLETİ YAPILIŞI

Öncelikle patates ve soğanlar temizlenir ve küp küp doğranır. Soğanlar zeytinyağında ve kısık ateşte 7-8 dakika kadar kavrulur. Daha sonra patatesler de eklenir ve üstünü geçmeyecek şekilde yağ eklenir. Patatesler yumuşayana dek ara ara karıştırarak pişirilir. Ardından süzülen patatesler kenara alınır. Ayrı bir kapta yumurtalar baharatlarla karıştırılır ve çırpılır. Daha sonra patates, soğan ve yumurta birleştirilir. Kısık ateşte 2 dakika, sallayarak pişirilir. Alt-üst yaparak diğer yüzü de pişirilir.

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İspanyol omleti nasıl yapılır? MasterChef İspanyol omleti tarifi ve malzemeleri neler?
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