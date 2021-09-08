İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yapım yılı 2018 olan filmin yönetmen koltuğunda Çağrı Cem Bayraklı oturuyor. Funda Güray, Lemi Filozof, Gözde Mukavelat gibi isimlerin yer aldığı filmde İstanbul Muhafızları çizgi dizisinin senaristi olan Aslı, yayınlanacak olan yeni bölümün hazırlıkları ile uğraşır ve hikaye buradan itibaren başlar. Peki; İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi filmi konusu nedir? İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi filmi oyuncuları kimler?

İSTANBUL MUHAFIZLARI: AB-I HAYAT ÇEŞMESİ FİLMİ KONUSU

İstanbul Muhafızları çizgi dizisinin senaristi olan Aslı, yayınlanacak olan yeni bölümün hazırlıkları ile uğraşır. Patronu Ayşe, Gümüşçüler Çarşısı'nı tanıtan bir bölüm yazılmasını isteyince, Aslı araştırma yapmak için 72 yaşındaki Veli Dede'nin dükkânına gider. Genç kadın araştırma için gittiği dükkânda kendisini büyük bir gizemin içinde bulur. Anlatılanlara göre, İstanbul'un altında saklı kalan bir hazine vardır ve bu hazinenin sırrı gümüş ustalarına emanettir. Dükkân sahibi Veli Dede ise bu son koruyucusudur. Hazine, altın, elmas, yakut gibi değerli bir taş değil, içenlere şifa dağıtan ve yaşlılıktan uzak tutan bir hayat suyudur. Aslı, öğrendiklerinden sonra gizemli bir maceraya atılır.

İSTANBUL MUHAFIZLARI: AB-I HAYAT ÇEŞMESİ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2018

Yönetmen : Çağrı Cem Bayraklı

Türü : Aksiyon, Macera

Oyuncular : Funda Güray, Lemi Filozof, Gözde Mukavelat