İsveç köfte tarifi: İsveç köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

İsveç köfte tarifi merak konusu olarak İsveç köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

İSVEÇ KÖFTE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

İSVEÇ KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

600 gram az yağlı dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet orta boy kuru soğan

3-4 yemek kaşığı galeta unu

½ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı yenibahar

1 tutam muskat cevizi rendesi(opsiyonel)

Köfteleri Kızartmak İçin:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu İçin:

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı et suyu

½ su bardağı krema

1 çay kaşığı tuz

İSVEÇ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfte harcı için gerekli tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın. 3-4 dakika boyunca yoğurarak yumuşak kıvamlı bir köfte harcı elde edin. Üzerini streçleyerek buzdolabında 30 dakika dinlenmeye bırakın. Dinlenen köfte harcından cevizden küçük olacak şekilde köfteler hazırlayın ve bir tepsiye dizin. Köfteleri kızartmak için zeytinyağını geniş tabanlı bir tavada, orta ateşte kızdırın. Dolaptan çıkardığınız İsveç köftelerinin her yanını iyice kızarana kadar pişirin. Kızaran köfteleri tavadan alarak tepsiye yerleştirin. Tavanın altını kısın. Tavada kalan yağı süzmeyin, sos için bu yağı kullanıyor olacağız. Tavaya unu ekleyin ve 30 saniye kadar kavurun. Et suyunu azar azar ilave ederek sürekli karıştırın. Sos hafif koyulaşınca kremayı da azar azar ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Köfteleri sosun içine ekleyin. Sosun içinde, kısık ateşte 10-15 dakika pişirdikten sonra servise hazır.

KAYNAK: acunn.com