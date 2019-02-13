Itır Esen'den son dakika bomba sevgililer günü mesajı: Biriyle yaşlanmak istiyorum...
Geçtiğimiz sene sonu Şeyma Subaşı ile olan evliliğini bitiren Acun Ilıcalı, 2017 yılında Miss Turkey seçilen ardından tacı elinden alınan Itır Esen ile anılıyor. Beraber yemek yedikleri ve sinemaya gittikleri iddia edilen ikilinin daha önce beraber fotoğrafları magazin gündemine son dakika olarak düşmüştü. Itır Esen 14 Şubat Sevgililer gününe sayılı saatler kala göndermeli bir paylaşım yaptı.
Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan Acun Ilıcalı'nın adı, şimdilerde 2017 yılında Miss Turkey seçilen ardından tacı elinden alınan Itır Esen ile anılıyor. Birlikteliklerinin iş için olduğu ortaya çıkan ancak Acun Ilıcalı'nın her yere yanında götürdüğü Itır Esen'den bomba bir açıklama geldi. İkilinin beraber olduğu iddiasi gündeme son dakika olarak düşmüştü.
GÖZLERİNİ AYIRAMAMIŞTI
Geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşen iddialara göre Acun ve Itır Esen'in birlikte Dubai'de görüntülenmeleri kafaları karıştırmıştı. Son olarak TV 8'de yayınlanan Eser Yenenler Show'a katılan Acun Ilıcalı'yı seyirci koltuğunda izleyen Itır Esen, gözlerini bir dakika bile medya patronundan ayırmamıştı.
YAŞLANMAK İSTİYORUM
Acun Ilıcalı ile Survivor Türkiye-Yunanistan'ın YouTube programı için anlaşan Itır Esen, sevgililer günü için yaptığı bir konuşmada, "Bir ailem olsun... Biriyle yaşlanmak istiyorum" şeklinde konuştu.