Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Johanna Spyri'nin 1880'lerde yayımlanan ve çizgi filme de uyarlanan "Heidi" adlı romanı hangi ülke edebiyatının en önemli eserlerindendir?
Giriş Tarihi: 28.8.2021 22:21 Son Güncelleme: 28.8.2021 22:21

Johanna Spyri'nin 1880'lerde yayımlanan ve çizgi filme de uyarlanan "Heidi" adlı romanı hangi ülke edebiyatının en önemli eserlerindendir?

Johanna Spyri’nin 1880’lerde yayımlanan ve çizgi filme de uyarlanan Heidi adlı romanı hangi ülke edebiyatının en önemli eserlerindendir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Johanna Spyri'nin 1880'lerde yayımlanan ve çizgi filme de uyarlanan "Heidi" adlı romanı hangi ülke edebiyatının en önemli eserlerindendir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Johanna Spyri'nin 1880'lerde yayımlanan ve çizgi filme de uyarlanan "Heidi" adlı romanı hangi ülke edebiyatının en önemli eserlerindendir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Johanna Spyri'nin 1880'lerde yayımlanan ve çizgi filme de uyarlanan "Heidi" adlı romanı hangi ülke edebiyatının en önemli eserlerindendir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Johanna Spyri'nin 1880'lerde yayımlanan ve çizgi filme de uyarlanan "Heidi" adlı romanı hangi ülke edebiyatının en önemli eserlerindendir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Johanna Spyri'nin 1880'lerde yayımlanan ve çizgi filme de uyarlanan "Heidi" adlı romanı hangi ülke edebiyatının en önemli eserlerindendir?

CEVAP:

A- Fransa
B- ABD
C- İsviçre (Cevap)
D- Çin

ARKADAŞINA GÖNDER
Johanna Spyri'nin 1880'lerde yayımlanan ve çizgi filme de uyarlanan "Heidi" adlı romanı hangi ülke edebiyatının en önemli eserlerindendir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA