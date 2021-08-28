Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Johanna Spyri'nin 1880'lerde yayımlanan ve çizgi filme de uyarlanan "Heidi" adlı romanı hangi ülke edebiyatının en önemli eserlerindendir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Johanna Spyri'nin 1880'lerde yayımlanan ve çizgi filme de uyarlanan "Heidi" adlı romanı hangi ülke edebiyatının en önemli eserlerindendir? sorusunun cevabı şöyle;