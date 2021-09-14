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Giriş Tarihi: 14.9.2021 23:39 Son Güncelleme: 14.9.2021 23:40

Jül Sezar kimin mezarını ziyaret etmiştir?

Jül Sezar kimin mezarını ziyaret etmiştir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Jül Sezar kimin mezarını ziyaret etmiştir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki,Jül Sezar kimin mezarını ziyaret etmiştir? şeklinde çevrilmiştir?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Jül Sezar kimin mezarını ziyaret etmiştir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Jül Sezar kimin mezarını ziyaret etmiştir?sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.



SORU: Jül Sezar kimin mezarını ziyaret etmiştir?

A- Korkunç İvan
B- Cengiz Han
C- Büyük İskender (CEVAP)
D- Kanuni Sultan Süleyman

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Jül Sezar kimin mezarını ziyaret etmiştir?
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