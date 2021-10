Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başlayan Kaan Urgancıoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Pek çok projede rol alan isim Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. Peki; Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında ve nereli?

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı ve New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı. Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başladı. Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başladı. Yapımcı Abdullah Oğuz 2002 yılında Suat Yalaz'ın çizgi romanını televizyona uyarlamaya hazırlanırken Karaoğlan rolü için hem oyunculuk yeteneği olan hem yakışıklı, hem ata binebilen hem de tanınmamış bir yüz arıyordu. 2002 yılında üniversite ikinci sınıftayken daha önce de ata bindiği için "Karaoğlan" isimli bu diziye aile dostları #DemetAkbağ 'ın vesilesiyle seçildi.

Kaan Urgancıoğlu, 2006 yılında yönetmenliğini Tunç Başaran, Temel Gürsu ve Orhan Oğuz birlikte yaptıkları "Azap Yolu" dizisinde; Kadir İnanır, Engin Şenkan, Melisa Sözen ve Ebru Akel ile birlikte oynadı. Kaan Urgancıoğlu, 2012 yılında #DerinMermerci ile ilişki yaşadı. Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray yaptı. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandırdığı bu filmde ilk defa oyunculuk da yaptı. Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Kaan Urgancıoğlu 1.83 metre boyunda ve boğa burcu.