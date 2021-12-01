Kalamar dolması tarifi nasıl yapılır? Kalamar dolması gerekli malzemeler nelerdir?

Kalamar dolması tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından istenmesi sonrası "kalamar dolması tarifi nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?" şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya başlandı.

KALAMAR DOLMASI MALZEMELERİ NELERDİR?

Baby kalamar

Keçi peyniri

Tuzsuz lor peyniri

Taze kekik

Domates

Yeşil sivri biber

Taze yeşil soğan

Zeytinyağı

Sarımsak

Tuz

Toz seker

Taze tarhun otu

Beyaz sirke

KALAMAR DOLMASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Balıkçıdan aldığınız temizlenmiş, doğranmamış kalamarları yıkayın, terbiye için karbonat, toz şeker ve bir adet limon suyunu çukur bir kapta karıştırın, kalamarları ekleyip harmanlayın, hafif ovun. Mümkünse kalamarları bir gece buzdolabında bekletin veya üç saat buzdolabında ağzı kapalı bir kapta dinlendirin. Domatesi küp şeklinde doğrayın, maydanozları ince kıyın. Sonra az zeytinyağı, karabiber ve tuz katıp karıştırın. Kalamarları kabından alın, bacak kısımlarını kesin, yıkayıp kurulayın, geriye kalan dolmalık biber biçimindeki kalamarların içini, hazırladığınız peynirli, domatesli malzeme ile eşit paylaştırarak doldurun. Kalamar dolmasının ağız kısmını kürdan ile kapatın. Kalamar dolmaları üzerine fırça ile sıvı yağ sürüp iyice ısınmış ızgarada arkalı önlü pişirip servis yapın.

KAYNAK: acunn.com