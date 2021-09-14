Kalp Yarası 11. bölümle ATV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyondaki son bölüm gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde Kalp Yarası 11. bölüm full izle şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
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Ayşe ise her şeyden habersiz, aşkın büyüsüne kapılmış haldedir. Ancak Ferit'in verdiği karar onun da hayatını alt üst edecektir. Hande, Ayşe'den kurtulmuş olmanın sevincini yaşamaktadır. Ancak Baha tehlikesi henüz ortadan kalkmamıştır.
Bu durumun farkında olan ve iyice köşeye sıkışan Hüseyin bir karar alır. Bu karar Ayşe ve Ferit'in hayatını tümüyle değiştirecektir. Adnan'ın yaşadığı sağlık problemi ise konakta ve şirketteki tüm dengeleri değiştirir. Geçmişin sırlarıyla birlikte Sancakzadelerin hiç bilmedikleri bir düşman kendini gösterir.