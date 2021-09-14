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Giriş Tarihi: 14.9.2021 01:50 Son Güncelleme: 14.9.2021 01:51

Kalp Yarası 11. bölüm full izle! Baha’nın ortaya çıkmasıyla her şey alt üst oluyor

Kalp Yarası 11. bölüm full izle! Baha’nın ortaya çıkmasıyla her şey alt üst oluyor

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası 11. son bölümle izleyenleriyle buluştu. Dizinin son bölümünde Baha’nın ortaya çıkmasıyla her şey alt üst oluyor. Son bölümü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler ise “Kalp Yarası 11. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. ATV ile Kalp Yarası 11. bölüm full izleme linki ve son bölüm özet detayları.

Kalp Yarası 11. bölümle ATV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyondaki son bölüm gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde Kalp Yarası 11. bölüm full izle şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

KALP YARASI 11. BÖLÜM FULL İZLE

ATV ile Kalp Yarası 11. bölüm full izleme linki ve özetten detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Kalp Yarası 11. Bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

KALP YARASI 11. BÖLÜM FULL İZLE | TIKLAYINIZ…



KALP YARASI 11. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit ve Ayşe gerçekten karı koca olmanın keyfini yaşarken, Baha'nın ortaya çıkıp "Ayşe benim eski nişanlım" demesiyle her şey alt üst olur. Ayşe'nin kendisine yalan söylediğini anlamasıyla hayal kırıklığına uğrayan Ferit, bir karar aşamasındadır.



Ayşe ise her şeyden habersiz, aşkın büyüsüne kapılmış haldedir. Ancak Ferit'in verdiği karar onun da hayatını alt üst edecektir. Hande, Ayşe'den kurtulmuş olmanın sevincini yaşamaktadır. Ancak Baha tehlikesi henüz ortadan kalkmamıştır.



Bu durumun farkında olan ve iyice köşeye sıkışan Hüseyin bir karar alır. Bu karar Ayşe ve Ferit'in hayatını tümüyle değiştirecektir. Adnan'ın yaşadığı sağlık problemi ise konakta ve şirketteki tüm dengeleri değiştirir. Geçmişin sırlarıyla birlikte Sancakzadelerin hiç bilmedikleri bir düşman kendini gösterir.

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Kalp Yarası 11. bölüm full izle! Baha’nın ortaya çıkmasıyla her şey alt üst oluyor
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