Kalp Yarası 14.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde kökten değişecek hayatlar…

Kalp Yarası 14.bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası yeni bölümde; İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur. Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam edecektir. İşte Kalp Yarası 14.bölüm fragmanı ve bilgiler.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (14.BÖLÜM)

Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır. Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar.

İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur. Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir.

Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona meydan okur. Öte yandan Yaman'dan aldığı ders de Hande'yi iyice sarsmış, zaten kırılgan olan ruh halini daha da kötüye götürmüştür. Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande'nin bu son hamlesi en çok da Ayşe ve Ferit'in hayatını kökünden değiştirecektir.

Kalp Yarası 14. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video