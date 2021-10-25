Kalp Yarası 17.bölüm fragmanı izle: Kalp Yarası yeni bölümde Hande, Ayşe’den kurtulma planları yapıyor!

Kalp Yarası 17.bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarına Pazartesi akşamları gelen Kalp Yarası yeni bölümde; Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande'nin öfkesi gittikçe büyür. Hande kendi adaletini sağlamaya ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verir. İşte Kalp Yarası yeni bölüm özeti ve fragmanı!

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (17.BÖLÜM)

Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşmasını zorlaştıracaktır.

Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler. Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Sancakzadeleri yok etmek için Saadet'i konağa köstebek olarak sokan Yaman ise planını adım adım ilerletmektedir.

Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande'nin öfkesi gittikçe büyür. Hande kendi adaletini sağlamaya ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verir.

Kalp Yarası 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video