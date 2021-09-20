Kalp Yarası canlı izle! ATV canlı yayın ile Kalp Yarası 12. bölüm full izle (tamamı) - Kesintisiz ATV canlı yayın ekranı!

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası bu hafta da diziseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Diziyi takip eden pek çok TV izleyicisi, Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolde yer aldığı diziyi "Kalp Yarası 12. bölüm full izle ekranı" ile araştırıyor. Ayşe'nin üzerine kalan suç ve Ferit'in bu olayla imtihanı yeni bölüme damga vuracak. İşte kesintisiz ATV canlı yayın ekranı ile Kalp Yarası canlı izleme linki!
KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (12.BÖLÜM)
Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalır. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundadır. Her ne olursa olsun sevdiği kadını koruyacak mıdır yoksa ona sırtını mı dönecektir?
KALP YARASI YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Ayşe'nin cinayetten arandığını öğrenen Sancakzade Ailesi, Adnan'ın kalp krizi haberiyle bir şok daha yaşar. Bu durum aile içindeki dengeleri sarsarken diğer taraftan geçmişin sırları bir bir ortaya dökülür. Sancakzade Ailesi hiç bilmedikleri bir düşmanın yaklaşan ayak sesleriyle karşı karşıya kalır. Hande hem Baha'dan hem de Ayşe'den kurtulduğunu düşünüp zaferin tadını çıkarmaya başlar. Adnan'ın kalp kriziyle birlikte Yaman'ın da hayatını alt üst edecek gerçeğin ortaya çıkması ise artık an meselesidir.
KALP YARASI 11. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ferit ve Ayşe gerçekten karı koca olmanın keyfini yaşarken, Baha'nın ortaya çıkıp "Ayşe benim eski nişanlım" demesiyle her şey alt üst olur. Ayşe'nin kendisine yalan söylediğini anlamasıyla hayal kırıklığına uğrayan Ferit, bir karar aşamasındadır. Ayşe ise her şeyden habersiz, aşkın büyüsüne kapılmış haldedir. Ancak Ferit'in verdiği karar onun da hayatını alt üst edecektir.
Hande, Ayşe'den kurtulmuş olmanın sevincini yaşamaktadır. Ancak Baha tehlikesi henüz ortadan kalkmamıştır. Bu durumun farkında olan ve iyice köşeye sıkışan Hüseyin bir karar alır. Bu karar Ayşe ve Ferit'in hayatını tümüyle değiştirecektir. Adnan'ın yaşadığı sağlık problemi ise konakta ve şirketteki tüm dengeleri değiştirir. Geçmişin sırlarıyla birlikte Sancakzadelerin hiç bilmedikleri bir düşman kendini gösterir.
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