Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası 10.son bölüm izle ATV’de!

Pazartesi akşamlarının fenomen yapımı Kalp Yarası yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Yayınlanan yeni bölümde heyecan en üst seviyede yaşanırken yapımı internet ortamından takip etmek isteyenlerin sayısı artıyor. Bu hafta Yaman, Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken, Ferit ve Ayşe, kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar. İşte Kalp Yarası izle ekranı ile son bölümde yaşananlar…
Kalp Yarası 10. bölümüyle evlerinize konuk oluyor. Yayınlanan son bölümü internet üzerinden takiğp etmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Kalp Yarası son bölümü buradan hemen izleyebilirsiniz...
Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur. Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer. Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır.
Öte yandan Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Adnan ve Bahtiyar'ın araştırmaları onları hiç beklemedikleri bir kişiye götürür.
Yaman, Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken, Ferit ve Ayşe, kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar.