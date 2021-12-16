Kara Bela filmi 16 Aralık Perşembe akşamı Star Tv ekranlarına gelecek. Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Yönetmen koltuğunda Burak Aksak'ın oturduğu Kara Bela filmi konusu nedir? Kara Bela filmi oyuncuları kimler?

KARA BELA FİLMİ KONUSU

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

KARA BELA FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela'nın başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay, Zerrin Sümer, Hasibe Eren, Berat Yenilmez, ve İştar Gökseven gibi komedinin önemli isimleri bulunuyor.