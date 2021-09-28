Kara lahana sarması tarifi: MasterChef Kara lahana sarması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları en başarılı Kara lahana sarması yapmak için mücadele verdi. Ekranlarda Kara lahana sarması yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Kara lahana sarması tarifi ile ilgili detayları merak ederek Kara lahana sarması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

KARA LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

KARA LAHANA SARMASI MALZEMELERİ

5 demet karalahana

1/2 kg kıyma

1 su bardağı pirinç

3 adet soğan

1/2 demet maydanoz

1 çorba kaşığı salça

1/2 su bardağı su

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1/2 tatlı kaşığı karabiber, pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

KARA LAHANA SARMASI YAPILIŞI

Karalahanaları yumuşayana dek haşlayın. Bu arada iç malzemeyi çiğden karıştırın (zeytinyağı, baharatlar ve tuz hariç). Bir lahana yaprağını ikiye bölerek, içine harçtan doldurun. Açılmayacak şekilde sarıp, tencereye dizin Sarmaları geçmeyecek kadar su koyun. Kaynayana kadar pişirip, daha sonra tencerenin altını kısın. Yan yana pişince zeytinyağı, tuz, baharatları ekleyin. Su çok azalırsa biraz daha ekleyip, kısık ateşte sarmalar yumuşayana dek pişirin.