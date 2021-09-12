Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete gibi isimlerin paylaştığı Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Anne ve babasını kaybeden küçük yaşlarda bir başına kalan ama her şeye rağmen birbirlerinden kopmayan dört kardeşin hikayesini konu alan dizinin yeni sezon ilk bölümü büyük beğeniyle izlendi. İşte Kardeşlerim 20.yeni bölüm fragmanı SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 'Olur mu dersin? Karanlık sokakların üstüne, günün birinde güneş doğar mı dersin?' Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır. Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer.