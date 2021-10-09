Kardeşlerim 23. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Kardeşlerim son bölüm izle

Kardeşlerim dizisi 23. son bölümle ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Sevilen diziyi yakından takip edenler 23. son bölümü izlemek isteyerek "Kardeşlerim 23. bölüm canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Kardeşlerim 23. bölüm canlı izleme bağlantısı ve özet detayları şöyle;
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"Tek ihtiyacım, birazcık sen…"
Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür. Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.