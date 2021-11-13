Kardeşlerim 28. bölüm full izle! Kaan kostümlü baloda zor duruma düşüyor

Kardeşlerim dizisi 28. son bölümüyle ATV ekranlarından diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin televizyon gösterimini kaçıranlar "Kardeşlerim 28. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile Kardeşlerim 28. bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Kardeşlerim 28. bölümün tamamını aşağıda yer alan linkle izleyebilirsiniz.
Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner.
Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır.