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Giriş Tarihi: 13.11.2021 23:52 Son Güncelleme: 13.11.2021 23:52

Kardeşlerim 28. bölüm full izle! Kaan kostümlü baloda zor duruma düşüyor

Kardeşlerim 28. bölüm full izle! Kaan kostümlü baloda zor duruma düşüyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 28. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşüyor. Dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler yoğun şekilde “Kardeşlerim 28. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Kardeşlerim 28. bölüm full izle linki ve tüm detaylar.

Kardeşlerim dizisi 28. son bölümüyle ATV ekranlarından diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin televizyon gösterimini kaçıranlar "Kardeşlerim 28. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

KARDEŞLERİM 28. BÖLÜM FULL İZLE

ATV ile Kardeşlerim 28. bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Kardeşlerim 28. bölümün tamamını aşağıda yer alan linkle izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM 28. BÖLÜM TAMAMI İZLE | TIKLAYINIZ...



KARDEŞLERİM 28. BÖLÜM ÖZETİ

Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner.

Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır.



Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar.

Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.

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Kardeşlerim 28. bölüm full izle! Kaan kostümlü baloda zor duruma düşüyor
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