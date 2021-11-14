Kardeşlerim dizisinde Kadir ölecek mi? Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı?

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim'de korkutan gelişmeler yaşanıyor. Yayınlanan yeniş bölüm fragmanında "Başınız Sağolsun" ifadesinin yer alması sonrasında Kadir ile ilgili detaylar merak konusu olarak Kardeşlerim dizisinde Kadir ölecek mi ve Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Kardeşlerim dizi Kadir ile ilgili detaylar ve bilgiler şöyle;
Önceki gün yayınlanan Kardeşlerim 28. Bölümün ardından 29. Yeni bölümün fragmanı yürekleri ağızlara getirdi. Kadir ile Akif'in yüz yüze geldiği görüntülerin ardından Ömer'in "abim kaza geçirmiş" sözleri ve "Başınız sağolsun" ifadesi Kadir ile ilgili gelişmeleri merak konusu haline getirdi.
Kadir ile ilgili gelişmeler ve Kadir karakterine can veren Özgür Sarı ile ilgili akıbet, dizinin yeni bölümünde belli olacak.
"Güneşin sözü var bize, bir gün bizim için doğacak."
Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.