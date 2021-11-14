Kardeşlerim dizisinde Kadir ölecek mi? Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı?

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim'de korkutan gelişmeler yaşanıyor. Yayınlanan yeniş bölüm fragmanında "Başınız Sağolsun" ifadesinin yer alması sonrasında Kadir ile ilgili detaylar merak konusu olarak Kardeşlerim dizisinde Kadir ölecek mi ve Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİNDE KADİR ÖLECEK Mİ?

Kardeşlerim dizi Kadir ile ilgili detaylar ve bilgiler şöyle;