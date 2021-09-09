Kardeşlerim ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman? ATV’de Kardeşlerim yeni sezon için geri sayım başladı!

KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kardeşlerim dizisinin ikinci sezonu 19. bölüm ile başlayacak. Kardeşlerim dizisi yeni sezonuyla 11 Eylül Cumartesi günü yeni sezonuyla ekranlara gelecek.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

"Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız…"

Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...