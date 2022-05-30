Kardeşlerim’in Berk’i Recep Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? Recep Usta hayatı ve biyografisi

Recep Usta'nın hayatı ve biyografisi birçokları tarafından merak edilmektedir. Şahsiyet'te oynadığı Deva karakteri ile birçoklarının hayranlığını toplayan Recep Usta, daha sonra ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de oynamaya başladı. Berk'i canlandıran oyuncu, başarılı kariyerine devam ediyor. İzleyiciler de Recep Usta kimdir, nerelidir sorusunu sormaya devam ediyor. Peki, Recep Usta kimdir? İşte detaylar…