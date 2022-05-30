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Giriş Tarihi: 30.5.2022 16:41

Kardeşlerim’in Berk’i Recep Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? Recep Usta hayatı ve biyografisi

Kardeşlerim’in Berk’i Recep Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? Recep Usta hayatı ve biyografisi

Kardeşlerim dizisi ATV’de devam ediyor. Birçoklarının favori dizisi haline gelen Kardeşlerim, önemli oyuncuları barındırıyor. Bunların arasında Recep Usta da bulunuyor. İlk olarak Şahsiyet dizisiyle kendini izleyiciye tanıtan, oynadığı karakterle izleyicilerin beğenisini kazanan Recep Usta, şimdilerde Kardeşlerim dizisinde Berk rolünü oynuyor. Sevenleri de Recep Usta kaç yaşında, boyu kaç gibi sorularını yöneltiyor. Peki, Recep Usta kimdir? İşte detaylar…

Recep Usta'nın hayatı ve biyografisi birçokları tarafından merak edilmektedir. Şahsiyet'te oynadığı Deva karakteri ile birçoklarının hayranlığını toplayan Recep Usta, daha sonra ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de oynamaya başladı. Berk'i canlandıran oyuncu, başarılı kariyerine devam ediyor. İzleyiciler de Recep Usta kimdir, nerelidir sorusunu sormaya devam ediyor. Peki, Recep Usta kimdir? İşte detaylar…

RECEP USTA KİMDİR?

Recep Usta, 2 Kasım 1997 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Annesi Samsunlu, babası Karamanlı bir işçidir. Dört çocuklu ailenin en küçük çocuğudur. Marmara Üniversitesi Dış Ticaret bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini Şahsiyet ile yaptı. Şahsiyet'te oynadığı Deva karakteriyle birçoklarının takdirini kazandı.

RECEP USTA HAYATI

Daha sonra 2021'de Mavera'da Mansur Ata karakterini canlandıran Recep Usta, şu sıralar ATV'nin Kardeşlerim dizisinde Berk adlı karakteri canlandırıyor.

Tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerine şu aralar televizyonda devam ediyor.

RECEP USTA BOYU KAÇ?

Kardeşlerim'in Berk'i Recep Usta 1,84 boyundadır ve 77 kilodur.

RECEP USTA DİZİLERİ

2018 – Şahsiyet

2021 – Mavera: Hace Ahmed Yesevi

2021 – 2022 - Kardeşlerim

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Kardeşlerim’in Berk’i Recep Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? Recep Usta hayatı ve biyografisi
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