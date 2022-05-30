Kardeşlerim’in Berk’i Recep Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? Recep Usta hayatı ve biyografisi

Recep Usta'nın hayatı ve biyografisi birçokları tarafından merak edilmektedir. Şahsiyet'te oynadığı Deva karakteri ile birçoklarının hayranlığını toplayan Recep Usta, daha sonra ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de oynamaya başladı. Berk'i canlandıran oyuncu, başarılı kariyerine devam ediyor. İzleyiciler de Recep Usta kimdir, nerelidir sorusunu sormaya devam ediyor. Peki, Recep Usta kimdir? İşte detaylar…
RECEP USTA KİMDİR?
Recep Usta, 2 Kasım 1997 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Annesi Samsunlu, babası Karamanlı bir işçidir. Dört çocuklu ailenin en küçük çocuğudur. Marmara Üniversitesi Dış Ticaret bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini Şahsiyet ile yaptı. Şahsiyet'te oynadığı Deva karakteriyle birçoklarının takdirini kazandı.