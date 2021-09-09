Kazara Aşk 10.bölüm izle! Kazara Aşk yeni bölüm izle Star TV’de!

KAZARA AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Şimal, Nazlı'nın hamile olduğunu duyunca deliye döner. Ancak Nazlı, hamile olmadığını ve Civan'ın, babasına mahcup olmasın diye kendisine yardım ettiğini anlatınca ona inanır. Zira Şimal'in gözünde Nazlı'nın yalan söylemesi için bir neden yoktur… Yine de Civan'a güvenmiyordur. İçinde hala bazı şüpheler kalsa da önceliği başkadır; doktorda hamileymiş gibi davranıp, Civan'a istemeden de olsa yardım etmiş olmak hiç hoşuna gitmiyordur.

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Bunu, ailelerin gözünde yalancı konumuna düşmemek ve onları büyük bir hayal kırıklığına uğratmamak için yapmıştır. Ancak, Civan'ın böyle bir yalanla şirketi almasına da asla izin vermeyecek, Civan o koltuğa oturamadan ne yapıp edip kendisini düşük yapmış ve bebeğini kaybetmiş gibi gösterecektir. Bunu inandırıcı bir şekilde yapmak ve Civan'ı gafil avlamak için bir plan yapar. Fakat Civan onun planını çözüp hemen karşı atak yapmak için harekete geçer. Bu da yetmezmiş gibi Şimal, kendini gerçekleşmesinden en çok korktuğu durumun içinde bulur. Söyledikleri bütün yalanları herkesin öğrenmesi artık an meselesidir…