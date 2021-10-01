Kazara Aşk 13. bölüm full izle! Civan aldığı tüm kararlardan vazgeçiyor.





KAZARA AŞK 13. BÖLÜM ÖZETİ

Şimal'in de kendisine aşık olduğunu öğrenen Civan, önceden aldığı bütün kararları unutur. Artık tek bir amacı vardır; Şimal'le evlenmek… Şimal gerçekleri öğrenmeden onunla resmen evlenmek için bir plan yapar. Tahsin ise bu durumdan son derece rahatsızdır. Ancak Şimal'in Civan'dan boşanmak istememesi onun da elini kolunu bağlamıştır. Civan'ı en azından Şimal'e karşı dürüst olmaya ikna etmeye çalışır. Civan, içten içe ona hak verse de, gerçekleri itiraf ederse Şimal'i kaybedeceğinden korkuyordur. Bu yüzden Şimal'e her şeyi anlatmaya cesaret edemez. Hem ona göre bu mutlulukları için söylediği son yalan, oynadığı son oyun olacaktır.