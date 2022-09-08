Kıbrıs Barış Harekatının ilk ve tek basın şehidi Adem Yavuz’un eşyaları müzeye bağışlandı

1974 yılında da görevini icra etmek üzere Kıbrıs Barış Harekatına katılan Adem Yavuz, Rumlar tarafından tutsak edilerek gözleri bağlı iken vuruldu. Tedavi altına alınan Gazeteci Adem Yavuz 26 Ağustos 1974 tarihinde Adana Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın tek gazeteci şehidi olan Yavuz'un kişisel eşyaları ailesi tarafından Şehitler ve Gaziler derneği müzesine bağışlandı.

ÜZÜNTÜSÜNDEN İNTİHAR ETTİ

Ben ailenin geliniyim, eşim askerdeydi kayınbabamın yanında kalıyordum diyen Hatice Yavuz; Kendisi evli değildi. Konuştuğu bir kız arkadaşı vardı döndüğünde yüzük takmayı düşünüyorlardı. Ama olmadı maalesef şehadet haberi geldi. Şehadet haberinin ardından konuştuğu kız arkadaşı üzüntüsünden intihar etti. O dönemlerde ben ve intihar eden kızın ablası hamileydik. Benim bir erkek evladım onun ise bir kız evladı dünyaya geldi. Ben çocuğuma Adem ismini verdim, ablası ise intihar eden kız kardeşinin ismini verdi. En azından isimlerini yaşatabildik. Adem Yavuz şehit düştüğünde tüm köy halkının haberi olmuş fakat biz bilmiyorduk. Köşelerden bizi izliyorlarmış. Kayınbabam radyo dinlerken oğlunun şehadet haberini duyunca radyoyu aldı ve yere fırlattı. Tüm köy halkı şehidi almaya gitti. Annesi kapının önünde oturuyordu haberi duyunca donup kaldı hiçbir tepki veremedi, konuşamadı. Herkes için çok acı bir gündü. Bütün büyüklerimize teşekkür ederiz. Unutmadılar halen anıyorlar. Çok memnun olduk teşekkür ederiz. Şehit olduktan on beş gün sonra eşyaları geldi biz bugüne kadar gözümüz gibi sakladık. Şimdide Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne elimizle teslim ediyoruz. Gözümüzden gözümüze vermiyorduk inşallah onlarda bizim gibi bakalar. Orada değeri bilinir, her zaman anılır bizde memnun oluruz" dedi.

NÖBET TUTARKEN DUYDUM

1974'te ben Edirne'de askerdim amcam Ahmet Yavuz'un şehadetini nöbet tutarken radyodan duydum diyen Aydın Yavuz; "Bir saat sonra astsubay gelerek seni çağırıyorlar dedi. Askeri araçla ben İstanbul'a gittim. İstanbul'dan Ankara'ya geçerek şehidimizi aldık. Şehidimizi Sivas'a getirdik ve defnettik. Amcam Adem Yavuz'un eşyaları bir takım elbise, bir paket sigara, bir tane kalem, bir tane saati Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne verdik. Onlarında bu emaneti saklayacaklarından eminiz" ifadelerini kullandı.

AMACIMIZ ŞEHİTLERİMİZİ UNUTTURMAMAK

Sivas Valiliği ve İl Özel İdare Vali Yardımcısı ve Hafik Kaymakamı Kadir Ilgın tarafından geçtiğimiz günlerde şehidimiz Ahmet Yavuz'un anma töreni düzenlendi diyen Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci; "Adem Yavuz'un hatıralarının olduğu ve burada ailesi tarafından saklanan emanetlerini olduğunu öğrendik. Derneğimiz tarafından kurulmuş olan şehitler müzemizde şehitlerimizin emanetlerini sergiliyoruz. Kıbrıs Barış Harekatındaki tek ve ilk olan basın şehidimiz Ahmet Yavuz'un emanetlerini alarak kendi derneğimizde sergilemek istedik. Yaklaşık olarak dernek müzemiz ve garnizon şehitliğinde bulunan müzemizde yaklaşık olarak yüz elli bir tane şehidimizin emanetlerini sergilemekteyiz. Adem Yavuz'un emanetleri ile yüz elli iki şehidimizin emaneti olacak. Amacımız Adem Yavuz ve bütün şehitlerimizi unutturmamak. Bu memlekete bedel ödemiş insanların hatıralarını yaşatmak için geldik ve şehidimizin ailesinden şehidimizin emanetlerini teslim aldık. Bu emanetleri bize güvenip veren ailemize de teşekkür ederim. Endişe etmesinler bundan sonra Adem Yavuz'un ve tüm şehitlerimizin emanetleri sonsuza dek bizim müzemizde kalacak" dedi.