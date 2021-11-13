Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölüm full izle! Cengiz Topel’in şehit edilmesi sonrası Ankaralı intikam yemini ediyor

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi 14. bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin televizyon gösteriminin sona ermesinin ardından diziyi izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
TRT 1 ile Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan linkle Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
Yüzbaşı Cengiz Topel'in öldürülmesi üzerine Ankaralı, Türkiye'ye dönüp arkadaşının cenazesini annesine teslim etmeden önce intikam yemini eder. Bu yolda yalnız hareket edip başka kimsenin sorumluluğunu almak istemeyen Ankaralı'yı, mücahit kardeşleri yalnız bırakmaz.