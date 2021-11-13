Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölüm full izle! Cengiz Topel’in şehit edilmesi sonrası Ankaralı intikam yemini ediyor





Kıbrıs, Yüzbaşı Cengiz'e gözyaşlarıyla dolu bir cenaze merasimi düzenlerken Ankaralı, intikam için ölüm görevine çıkar. Ankaralı'nın gerçek adı ve soyadını içeren mektup geride kalanlara ulaştırılır. Ankaralı'nın vedası sadece Kıbrıs'a değil tüm sevdiklerine acı bir haberle gelir.