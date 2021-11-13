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Giriş Tarihi: 13.11.2021 00:44 Son Güncelleme: 13.11.2021 00:44

Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölüm full izle! Cengiz Topel’in şehit edilmesi sonrası Ankaralı intikam yemini ediyor

Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölüm full izle! Cengiz Topel’in şehit edilmesi sonrası Ankaralı intikam yemini ediyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi 14. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Cengiz Topel’in şehit edilmesi sonrası Ankaralı intikam yemini ediyor. Dizinin televizyondaki gösterimini izleyemeyenler ise “Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölüm full izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ile Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölüm full izle linki ve özet detayları.

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi 14. bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin televizyon gösteriminin sona ermesinin ardından diziyi izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU 14. BÖLÜM FULL İZLE

TRT 1 ile Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linkle Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/bir-zamanlar-kibris/kibris-zafere-dogru-14-bolum-7116478



KIBRIS ZAFERE DOĞRU 14. BÖLÜM ÖZETİ

Yüzbaşı Cengiz Topel'in öldürülmesi üzerine Ankaralı, Türkiye'ye dönüp arkadaşının cenazesini annesine teslim etmeden önce intikam yemini eder. Bu yolda yalnız hareket edip başka kimsenin sorumluluğunu almak istemeyen Ankaralı'yı, mücahit kardeşleri yalnız bırakmaz.



Kıbrıs, Yüzbaşı Cengiz'e gözyaşlarıyla dolu bir cenaze merasimi düzenlerken Ankaralı, intikam için ölüm görevine çıkar. Ankaralı'nın gerçek adı ve soyadını içeren mektup geride kalanlara ulaştırılır. Ankaralı'nın vedası sadece Kıbrıs'a değil tüm sevdiklerine acı bir haberle gelir.

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Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölüm full izle! Cengiz Topel’in şehit edilmesi sonrası Ankaralı intikam yemini ediyor
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