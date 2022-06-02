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Giriş Tarihi: 2.6.2022 15:37

Kimliksiz konusu nedir? Kimliksiz filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Kimliksiz konusu nedir? Kimliksiz filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bu akşam TRT 1 ekranlarında sinema akşamı yaşanıyor. Gerilim ve aksiyon türündeki Kimliksiz konusu ile ilgi çekiyor. İzleyenlerden tam not alan filmin yönetmen koltuğunda Haume Collet-Serra oturuyor. 2011 yapımı film hakkında Kimliksiz oyuncuları en çok araştırılanlar arasında. Peki, Kimliksiz filmi nerede çekildi? İşte bu akşam ekranlara gelecek yabancı sinema filmi hakkında merak edilenler…

Bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 22.30'da başlayacak Kimliksiz konusu ve hikayesi ile aksiyon filmi severlerden tam not almaya devam ediyor. Aksiyon filmlerinin aranan ismi Liam Neeson'ın başrollerinde yer aldığı yapımın orijinal adı Unknown. Kimliksiz oyuncuları ile de takdir toplayan filmlerden biri. Peki, Kimliksiz filmi nerede çekildi? İşte detaylar…

KİMLİKSİZ FİLMİ KONUSU

Bir konferans için geldiği Berlin'de bir trafik kazası geçiren Dr. Martin Harris (Liam Neeson), kendine geldiğinde şehre beraber geldiği karısının kendisini tanımadığını şahit olur. Daha da kötüsü, kendisinin yerine başkasının geçmiş olduğunu öğrenir.

Kimsenin kendisine inanmadığına tanık olan Harris, kendisini tehlikeli bir komplonun içinde bulur. Takip edilen Harris, kimseyi tanımadığı bu yabancı ülkede kaçaktır artık. Bu durumdan kurtulmak için en son hatırladıklarını kullanarak kaza yaptığı kişiye ulaşır. Ancak derine ulaştıkça asıl kimliğine dair önemli detaylara ulaşan Harris, ne kadar ileri gidebileceğini öğrenmek ister.

KİMLİKSİZ FİLMİ OYUNCULARI

Liam Neeson

Diane Kruger

January Jones

Aidan Quinn

Bruno Ganz

Frank Langella

Sebastian Koch

Olivier Schneider

Stipe Erceg

Rainer Bock

Mido Hamada

Clint Dyer

Karl Markovics

Eva Löbau

Helen Wiebensohn

Merle Wiebensohn

KİMLİKSİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Temel çekimler, Şubat 2010'un başlarında Almanya'nın Berlin kentinde ve Studio Babelsberg film stüdyolarında gerçekleştirildi. Taksinin daldığı köprü Oberbaumbrücke'dir. Friedrichstraße, bir araba kovalamacasının çekimleri nedeniyle birkaç gece trafiğe kapatıldı. Çekimlerin bir kısmı Hotel Adlon'da yapıldı. Çekim yapılan yerler arasında Neue Nationalgalerie, Berlin Merkez Tren İstasyonu, Berlin Friedrichstraße istasyonu, Pariser Platz, Müzeler Adası, Berlin'deki Oranienburger Straße ve Leipzig-Halle Havalimanı bulunmaktadır.

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Kimliksiz konusu nedir? Kimliksiz filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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