Kimliksiz konusu nedir? Kimliksiz filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

KİMLİKSİZ FİLMİ KONUSU

Bir konferans için geldiği Berlin'de bir trafik kazası geçiren Dr. Martin Harris (Liam Neeson), kendine geldiğinde şehre beraber geldiği karısının kendisini tanımadığını şahit olur. Daha da kötüsü, kendisinin yerine başkasının geçmiş olduğunu öğrenir.

Kimsenin kendisine inanmadığına tanık olan Harris, kendisini tehlikeli bir komplonun içinde bulur. Takip edilen Harris, kimseyi tanımadığı bu yabancı ülkede kaçaktır artık. Bu durumdan kurtulmak için en son hatırladıklarını kullanarak kaza yaptığı kişiye ulaşır. Ancak derine ulaştıkça asıl kimliğine dair önemli detaylara ulaşan Harris, ne kadar ileri gidebileceğini öğrenmek ister.