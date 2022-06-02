Kimliksiz konusu nedir? Kimliksiz filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 22.30'da başlayacak Kimliksiz konusu ve hikayesi ile aksiyon filmi severlerden tam not almaya devam ediyor. Aksiyon filmlerinin aranan ismi Liam Neeson'ın başrollerinde yer aldığı yapımın orijinal adı Unknown. Kimliksiz oyuncuları ile de takdir toplayan filmlerden biri. Peki, Kimliksiz filmi nerede çekildi? İşte detaylar…
KİMLİKSİZ FİLMİ KONUSU
Bir konferans için geldiği Berlin'de bir trafik kazası geçiren Dr. Martin Harris (Liam Neeson), kendine geldiğinde şehre beraber geldiği karısının kendisini tanımadığını şahit olur. Daha da kötüsü, kendisinin yerine başkasının geçmiş olduğunu öğrenir.
Kimsenin kendisine inanmadığına tanık olan Harris, kendisini tehlikeli bir komplonun içinde bulur. Takip edilen Harris, kimseyi tanımadığı bu yabancı ülkede kaçaktır artık. Bu durumdan kurtulmak için en son hatırladıklarını kullanarak kaza yaptığı kişiye ulaşır. Ancak derine ulaştıkça asıl kimliğine dair önemli detaylara ulaşan Harris, ne kadar ileri gidebileceğini öğrenmek ister.
KİMLİKSİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Temel çekimler, Şubat 2010'un başlarında Almanya'nın Berlin kentinde ve Studio Babelsberg film stüdyolarında gerçekleştirildi. Taksinin daldığı köprü Oberbaumbrücke'dir. Friedrichstraße, bir araba kovalamacasının çekimleri nedeniyle birkaç gece trafiğe kapatıldı. Çekimlerin bir kısmı Hotel Adlon'da yapıldı. Çekim yapılan yerler arasında Neue Nationalgalerie, Berlin Merkez Tren İstasyonu, Berlin Friedrichstraße istasyonu, Pariser Platz, Müzeler Adası, Berlin'deki Oranienburger Straße ve Leipzig-Halle Havalimanı bulunmaktadır.