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Giriş Tarihi: 11.9.2021 01:40 Son Güncelleme: 11.9.2021 01:41

Kırmızı Oda ne zaman, yeni bölüm hangi gün? Kırmızı Oda 2.sezon yayın tarihi için geri sayım başladı!

Kırmızı Oda ne zaman, yeni bölüm hangi gün? Kırmızı Oda 2.sezon yayın tarihi için geri sayım başladı!

Yeni sezon dizileri ekrana gelirken Kırmızı Oda yeni bölümleri de merakla beklenmeye başlandı. Her hafta birbirinden farklı olayların anlatılacağı dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Fragmanının da yayınlanmasıyla beraber izleyici kitlesinin heyecanı ikiye katlandı. Peki Kırmızı Oda ne zaman, yeni bölüm hangi gün? İşte Kırmızı Oda 2.sezon yayın tarihi

Gülseren Budayıcıoğlu' nun kitabından uyarlanarak Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda yeni bölüm geri sayım sürüyor. Dram türündeki yerli diziler arasında psikoloji içerikli konusu nedeniyle dikkat çeken yapımda birbirinden farklı hikayeler anlatılıyor. Peki Kırmızı Oda ne zaman, yeni bölüm hangi gün?

KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı 'Kırmızı Oda', ikinci sezonunda ilk bölümüyle 17 Eylül 2021 Cuma akşamı saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak.

KIRMIZI ODA SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Kırmızı Oda sezon finalinde Mitra, Zafer'le karşılaşmasını ve herkesin gerçekleri öğrendiğini Doktor Hanım'a anlatır. Zafer ise kırmızı odaya gelerek eşi Nihal'e yeniden aşık olduğunun müjdesini verir. Nihal ise hayatındaki bu gelişmelerin ve değişimin kendisini nasıl mutlu ettiğini Doktor Hanım'la paylaşarak ona teşekkürlerini iletir.

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Kırmızı Oda ne zaman, yeni bölüm hangi gün? Kırmızı Oda 2.sezon yayın tarihi için geri sayım başladı!
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