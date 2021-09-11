Kırmızı Oda ne zaman, yeni bölüm hangi gün? Kırmızı Oda 2.sezon yayın tarihi için geri sayım başladı!

KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı 'Kırmızı Oda', ikinci sezonunda ilk bölümüyle 17 Eylül 2021 Cuma akşamı saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak.

KIRMIZI ODA SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Kırmızı Oda sezon finalinde Mitra, Zafer'le karşılaşmasını ve herkesin gerçekleri öğrendiğini Doktor Hanım'a anlatır. Zafer ise kırmızı odaya gelerek eşi Nihal'e yeniden aşık olduğunun müjdesini verir. Nihal ise hayatındaki bu gelişmelerin ve değişimin kendisini nasıl mutlu ettiğini Doktor Hanım'la paylaşarak ona teşekkürlerini iletir.