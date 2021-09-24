Kırmızı Oda son bölüm izle – 44. bölüm tamamı: TV8 canlı yayın ekranı ile Kırmızı Oda full ve kesintisiz izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde Masumlar Apartmanı dizisinin ana karakterlerinden Gülben Kırmızı Oda'ya danışan olarak geldi. Ancak klinikte yaşanan tartışmadan korkarak kliniği terk etti. Bu sırada halisünasyonlar gören ve garip sesler duyan Rezzan diziye dahil oldu. Doktor Manolya Rezzan'ın durumunun ciddiyetini kavrayıp onun sorunlarına çözüm ararken bu sırada çocukluğunda Doktor Hanım'a muayene olan Derya da kliniği ziyaret etti. Yeni bölümde, kleptomani rahatsızlığı olan Süveyda da diziye dahil oldu.