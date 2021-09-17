Kırmızı Oda Süveyda kimdir? Süveyda’yı canlandıran İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Kırmızı Oda dizisinin yeni sezon konuk oyuncuları arasında İlayda Alişan ismi de dikkat çekiyor. Oyuncu, diziye Doktor Hanım'ın danışanlarından Süveyda olarak girecek. Fragmanda gözükmesinin ardından "Kırmızı Oda Süveyda kimdir, İlayda Alişan kimdir, nereli ve kaç yaşında?" soruları gündeme geldi. İşte oyuncuyla ilgili araştırılanların yanıtı.

KIRMIZI ODA SÜVEYDA KİMDİR, HASTALIĞI NE?

Kırmızı Oda dizisinin yeni sezon karakterlerinden biri olan Süveyda, asi bir genç kız olarak Doktor Hanım'ın karşısına çıkacak. Karakter hakkında henüz kesin bir bilgi yokken, Süveyda'nın çocukluk travmalarıyla baş etmeye çalışan bir karakter olduğu biliniyor. Süveyda'yı İlayda Alişan canlandıracak.