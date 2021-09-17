Kırmızı Oda Süveyda kimdir? Süveyda’yı canlandıran İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Kırmızı Oda dizisinin yeni sezon konuk oyuncuları arasında İlayda Alişan ismi de dikkat çekiyor. Oyuncu, diziye Doktor Hanım'ın danışanlarından Süveyda olarak girecek. Fragmanda gözükmesinin ardından "Kırmızı Oda Süveyda kimdir, İlayda Alişan kimdir, nereli ve kaç yaşında?" soruları gündeme geldi. İşte oyuncuyla ilgili araştırılanların yanıtı.
KIRMIZI ODA SÜVEYDA KİMDİR, HASTALIĞI NE?
Kırmızı Oda dizisinin yeni sezon karakterlerinden biri olan Süveyda, asi bir genç kız olarak Doktor Hanım'ın karşısına çıkacak. Karakter hakkında henüz kesin bir bilgi yokken, Süveyda'nın çocukluk travmalarıyla baş etmeye çalışan bir karakter olduğu biliniyor. Süveyda'yı İlayda Alişan canlandıracak.
İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?
26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kaydetmesi ile birlikte küçük yaşta sektöre giriş yapmıştır.
İLAYDA ALİŞAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2011 Bir Çocuk Sevdim
2013 Gönül Hırsızı
2014 Benim Adım Gültepe
2015 Serçe Sarayı
2016 Bana Sevmeyi Anlat
2017 Rüya Cemre
2017-2019 Çukur
2019-2020 Şampiyon
2021 Masumiyet
2019-2020 Hakan: Muhafız