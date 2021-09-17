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Haberler Medya Haberleri Kırmızı Oda Süveyda kimdir? Süveyda’yı canlandıran İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Giriş Tarihi: 17.9.2021 15:51

Kırmızı Oda Süveyda kimdir? Süveyda’yı canlandıran İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Kırmızı Oda Süveyda kimdir? Süveyda’yı canlandıran İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Kırmızı Oda yeni sezonu bu akşam başlıyor. Dizinin sevenleri, yeni sezon ilk bölüm fragmanında görülen karakterleri araştırıyor. Kırmızı Oda Süveyda karakterine hayat veren İlayda Alişan da bu araştırmalar arasında yer alıyor. Süveyda’yı canlandıran İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularıyla incelenen oyuncu ve karakteri bu akşam ilk bölümde ekrana gelecek. İşte oyuncu ve karakteri hakkında merak edilenler.

Kırmızı Oda dizisinin yeni sezon konuk oyuncuları arasında İlayda Alişan ismi de dikkat çekiyor. Oyuncu, diziye Doktor Hanım'ın danışanlarından Süveyda olarak girecek. Fragmanda gözükmesinin ardından "Kırmızı Oda Süveyda kimdir, İlayda Alişan kimdir, nereli ve kaç yaşında?" soruları gündeme geldi. İşte oyuncuyla ilgili araştırılanların yanıtı.

KIRMIZI ODA SÜVEYDA KİMDİR, HASTALIĞI NE?

Kırmızı Oda dizisinin yeni sezon karakterlerinden biri olan Süveyda, asi bir genç kız olarak Doktor Hanım'ın karşısına çıkacak. Karakter hakkında henüz kesin bir bilgi yokken, Süveyda'nın çocukluk travmalarıyla baş etmeye çalışan bir karakter olduğu biliniyor. Süveyda'yı İlayda Alişan canlandıracak.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kaydetmesi ile birlikte küçük yaşta sektöre giriş yapmıştır.

İLAYDA ALİŞAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2011 Bir Çocuk Sevdim

2013 Gönül Hırsızı

2014 Benim Adım Gültepe

2015 Serçe Sarayı

2016 Bana Sevmeyi Anlat

2017 Rüya Cemre

2017-2019 Çukur

2019-2020 Şampiyon

2021 Masumiyet

2019-2020 Hakan: Muhafız

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Kırmızı Oda Süveyda kimdir? Süveyda’yı canlandıran İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
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