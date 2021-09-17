Kırmızı Oda yeni sezon 43. bölüm Tv8 ile canlı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Kırmızı Oda yeni sezon bölümleriyle bu hafta başlıyor. Gerçek hayattan alıntı hikayeleri ile izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonunda Nihal Yalçın, Başak Daşman, İlayda Alişan ve Ayça Bingöl'ün yanı sıra Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar da yer alıyor. Kırmızı Oda yeni bölüm izle linki diziyi internnet aracılığı ile takip etmek isteyen vatandaşlar tarafınca araştırma konusu haline geldi. İşte TV8 Kırmızı Oda 43.yeni bölüm izle ekranı ve detaylar...
Dizinin bölümlerini internet aracılığı ile takip etmek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiniz...
https://www.tv8.com.tr/kirmizi-oda
KIRMIZI ODA YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Kırmızı Oda yeni sezon fragmanında yer alan yeni konuk oyuncular dikkat çekti. Fragmanda Nihal Yalçın, Başak Daşman, İlayda Alişan ve Ayça Bingöl'ün yanı sıra Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar da yer alıyor.
KIRMIZI ODA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Kırmızı Oda'nın 42. Bölümünde; Mitra (Melisa Aslı Pamuk), otelin devir işlemlerinden sora babasının aşkıyla tanışmaya gelip karşısında kendisini bulan Zafer'in yaşadığı şoku Doktor Hanım'a anlatır.
Zafer (Yiğit Özşener) eşi Nihal'e aşık olduğunu sevinç içinde Doktor Hanım'la paylaşırken, diğer yandan da babasının Mitra ile ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra hayata karşı bakış açısının nasıl değiştiğini açıklar.
Zafer'le yeniden başlamanın heyecanını yaşayan Nihal (Esra Ronabar), hayatındaki değişimin doğurduğu güzel sonuçları Doktor Hanım'la paylaşarak ona teşekkür eder.
Sadi (Erkan Petekkaya), sıfırdan bir hayat kurmaya çalıştığını, Miço'ya çok duygulanacağı bir teklif götürdüğünü Doktor Hanım'la paylaşırken mutluluk gözyaşları döker. Sadi'nin eşi Azra (Denir Uğur) Doktor Hanım'la tanışmak için kızlarıyla birlikte kliniği ziyaret eder. Doktor Hanım'ın kapısını çalan sürpriz isim ise herkesi şaşırtır.
Kırmızı Oda Yeni Sezon 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video