Kol Böreği Tarifi: Kol Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları Kol Böreğini en iyi yapan olmak için mücadele verdi. Ekranlarda yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Kol Böreği Tarifi ile ilgili olarak Kol Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

KOL BÖREĞİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

KOL BÖREĞİ MALZEMELER

1 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı su

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı sirke veya limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İçi için:

1 kg ıspanak

2 adet büyük boy soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Üzeri için:

1 adet yumurtanın sarısı

2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

KOL BÖREĞİ YAPILIŞI

Harç için soğanları ve ıspanağı ince kıyın. Sıvı yağı büyük bir tavaya alıp kızdırın ve soğanları rengi dönene kadar kavurun. Daha sonra ıspanağı ekleyip 10 dakika birlikte pişirin. Bir kenarda soğumaya bırakın. Yoğurma kabında yumurta, su, sıvı yağ, sirke veya limon suyu ile tuzu karıştırın. Azar azar un ekleyerek çok katı olmayan bir hamur hazırlayın.10 dakika dinlendirdikten sonra hamurdan büyük bezeler kopartın. Un serpilmiş düz bir zeminde bezeleri oklavayla açın. Üzerine tereyağı sürün ve ıspanaklı harçtan koyduktan sonra ikiye bölün. Her parçayı geniş tarafından dar tarafına doğru rulo yaparak sarın. Ruloları kendi etrafında oval şekilde sarıp fırın tepsisine dizin. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Yumurta sarısını çırpın ve böreklerin üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35 dakika pişirin ve sıcakken servis yapın.