TRT 1 ekranlarına gelecek olan Kong: Kafatası Adası filmi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sinema severler filme yönelik araştırmalarına başladı. 2017 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Robert oturuyor. Filmin senaristliğini ise Max Borenstein ve Dan Gilroy yapmaktadır. King Kong efsanesinin köklerine inen Kong Kafatası Adası filmi konusu ne? Kong Kafatası Adası filmi oyuncuları kim?

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ KONUSU

King Kong efsanesinin köklerine inen Kong: Skull Island filmi, efsanevi gorilin tarihine bir bakış sağlıyor.

Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.

Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts otururken, filmin senaryosunda ise Max Borenstein, Derek Connolly,Corey Hawkins ve John Gatins imzası var.

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ OYUNCULARI

Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.