Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile vizyona girdiğinde dikkat çeken filmde Charlie Hunnam, Astrid Berges-Frisbey, Jude Law gibi isimler başrolde yer alıyor. Henüz çocukken babasının öldürülmesi üzerine kraliyetin başına geçecek ve kral olacak Arthur'un efsanevi hikayesinin ele alındığı Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi konusu nedir? Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kimler?

KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ FİLMİ KONUSU

Arthur henüz çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern tahta geçer. Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir. Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır.

KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği filmin senaryosu ise Joby Harold'a ait. Charlie Hunnam'ın Kral Arthur'u canlandırdığı filmde ayrıca Jude Law, Djimon Hounsou ve Eric Bana da yer alıyor.