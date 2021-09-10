Küçük Esnaf filmi 10 Eylül Cuma akşamı Star Tv ekranlarında olacak. Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğluna kalacak. Parayı toparlamaya çalışırken ise hesaplanmayan olayların ardı arkası kesilmeyecek. 2016 yılında vizyona giren film, vizyona girdiği andan itibaren büyük bir beğeni toplamıştı. Peki, Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU

Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatıyor.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI

Küçük Esnaf filmi oyuncuları arasında İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın gibi isimler yer alıyor.

KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirilmiştir.