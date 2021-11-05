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Giriş Tarihi: 5.11.2021 14:25

Kulüp dizisi ne zaman başlıyor? Kulüp dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kulüp dizisi ne zaman başlıyor? Kulüp dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Dijital platformda yayınlanacak olan Kulüp dizisi için araştırmalar sürüyor. 1950’lerin İstanbul’lu yıllarını anlatan dizinin gerçek hayattan esinlenilerek hazırlandığı biliniyor. Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Barış Arduç’un yer aldığı Kulüp dizisi ne zaman başlıyor? Kulüp dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kulüp dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dijital platformda yayınlanacak olan dizide Matilda karakterini Gökçe Bahadır canlandırırken İsmet karakterini ise Barış Arduç canlandırıyor. Toplamda 10 bölümden oluşan Kulüp dizisi ne zaman başlıyor? Kulüp dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

KULÜP DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Toplamda 10 bölümden oluşan Kulüp, 6 bölümlük ilk kısmıyla 5 Kasım Cuma günü Netflix'te izleyici karşısına çıkacak.

KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Barış Arduç'un yer aldığı Kulüp dizisi oyuncuları arasında Metin Akdülger, Asude Kalebek, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci gibi isimler yer alıyor.

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Kulüp dizisi ne zaman başlıyor? Kulüp dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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