Kulüp dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dijital platformda yayınlanacak olan dizide Matilda karakterini Gökçe Bahadır canlandırırken İsmet karakterini ise Barış Arduç canlandırıyor. Toplamda 10 bölümden oluşan Kulüp dizisi ne zaman başlıyor? Kulüp dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?