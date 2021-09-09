Kumpir tarifi: Kumpir nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kumpir tarifi merak konusu olarak "Kumpir nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
KUMPİR NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
KUMPİR TARİFİ MALZEMELERİ
- 4 adet büyük boy patates
- 2 adet orta boy havuç
- 8 adet kornişon salatalık turşusu
- 1 su bardağı haşlanmış mısır
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- ½ çay bardağı doğranmış siyah zeytin
- ½ çay bardağı doğranmış yeşil zeytin
- 4 yemek kaşığı karışık garnitür
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı mayonez
- 2 yemek kaşığı ketçap
- ¼ çay kaşığı tuz
KUMPİR TARİFİ YAPILIŞI
- Büyük boy patatesleri bol suda yıkayın, bir havlu yardımıyla kurulayın.
- Patatesleri birkaç yerinden delin.
- Patatesleri parlak tarafı dışarıda kalacak şekilde folyoya sarın.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 90 dakika pişirin.
- Fırından çıkan patateslerin orta kısmına derin bir kesik atın.
- Tereyağı ve kaşar peyniri ekleyin ve patatesin içini ezin, üzerine tuz serpin.
- Kabuğunu soyduğunuz havucu rendeleyin. Turşuyu küçük küçük doğrayın.
- Haşlanmış garnitürü mayonezle karıştırın.
- Garnitür, havuç rendesi, turşu, mısır ve zeytinleri sırasıyla ekleyin.
- Üzerine ketçap sıkıp servis edin.
Kumpir tarifi hazır. Afiyet olsun…
KUMPİR TARİFİ KAÇ KALORİ?
100 gramlık bir porsiyon kumpir tarifi yaklaşık 93,2 kalori içermektedir.