Kumpir tarifi: Kumpir nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kumpir tarifi merak konusu olarak "Kumpir nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

KUMPİR NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

KUMPİR TARİFİ MALZEMELERİ

4 adet büyük boy patates

2 adet orta boy havuç

8 adet kornişon salatalık turşusu

1 su bardağı haşlanmış mısır

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

½ çay bardağı doğranmış siyah zeytin

½ çay bardağı doğranmış yeşil zeytin

4 yemek kaşığı karışık garnitür

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı ketçap

¼ çay kaşığı tuz

KUMPİR TARİFİ YAPILIŞI

Büyük boy patatesleri bol suda yıkayın, bir havlu yardımıyla kurulayın. Patatesleri birkaç yerinden delin. Patatesleri parlak tarafı dışarıda kalacak şekilde folyoya sarın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 90 dakika pişirin. Fırından çıkan patateslerin orta kısmına derin bir kesik atın. Tereyağı ve kaşar peyniri ekleyin ve patatesin içini ezin, üzerine tuz serpin. Kabuğunu soyduğunuz havucu rendeleyin. Turşuyu küçük küçük doğrayın. Haşlanmış garnitürü mayonezle karıştırın. Garnitür, havuç rendesi, turşu, mısır ve zeytinleri sırasıyla ekleyin. Üzerine ketçap sıkıp servis edin.

Kumpir tarifi hazır. Afiyet olsun…

KUMPİR TARİFİ KAÇ KALORİ?

100 gramlık bir porsiyon kumpir tarifi yaklaşık 93,2 kalori içermektedir.