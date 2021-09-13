Künefe tarifi: Künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Künefe tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılar tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor.

KÜNEFE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

KÜNEFE MALZEMELERİ

3 çorba kaşığı yağ

1/2 kg kadayıf

200 gram tuzsuz dil peyniri

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Tavayı yağlamak için:

1 çorba kaşığı yağ

KÜNEFE YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti için toz şeker, su ve limon suyunu kaynatın. Soğumaya bırakın. Yağı tavada eritin. Kadayıfı elinizle ovuşturarak açın. Kadayıfı genişçe bir kaba alın. Eritilmiş yağla birlikte harmanlayın. 26-28 cm çapında bir tavayı yağlayın. Kadayıfın yarısını elinizle tavanın tabanına bastırın. Didiklenmiş dil peynirini üzerine yerleştirin. Kalan kadayıfı elinizle veya su bardağının alt kısmıyla bastırarak ilave edin. Orta ateşte önlü arkalı kızartın. Sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti gezdirin.

PÜF NOKTASI

Künefede kullandığınız peynirin mutlaka tuzsuz olmasına dikkat edin. Peyniriniz tuzlu ise suda bekletip tuzunu aldıktan sonra kullanın. Diğer yandan kadayıfların nar gibi kızarması için künefeyi kısık ateşte pişirmeye dikkat edin.