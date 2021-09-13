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Giriş Tarihi: 13.9.2021 22:09 Son Güncelleme: 13.9.2021 22:09

Künefe tarifi: Künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Künefe tarifi: Künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından Künefe hazırlamaları istendi. Ekranlarda Künefe yapılışını izleyenler ise kendileri de evde hazırlamak isteyerek Künefe tarifi ile ilgili olarak künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yanıtları ve tüm detaylar.

Künefe tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılar tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor.

KÜNEFE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

KÜNEFE MALZEMELERİ

  • 3 çorba kaşığı yağ
  • 1/2 kg kadayıf
  • 200 gram tuzsuz dil peyniri

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • 3-4 damla limon suyu

Tavayı yağlamak için:

  • 1 çorba kaşığı yağ

KÜNEFE YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti için toz şeker, su ve limon suyunu kaynatın. Soğumaya bırakın. Yağı tavada eritin. Kadayıfı elinizle ovuşturarak açın. Kadayıfı genişçe bir kaba alın. Eritilmiş yağla birlikte harmanlayın. 26-28 cm çapında bir tavayı yağlayın. Kadayıfın yarısını elinizle tavanın tabanına bastırın. Didiklenmiş dil peynirini üzerine yerleştirin. Kalan kadayıfı elinizle veya su bardağının alt kısmıyla bastırarak ilave edin. Orta ateşte önlü arkalı kızartın. Sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti gezdirin.

PÜF NOKTASI

Künefede kullandığınız peynirin mutlaka tuzsuz olmasına dikkat edin. Peyniriniz tuzlu ise suda bekletip tuzunu aldıktan sonra kullanın. Diğer yandan kadayıfların nar gibi kızarması için künefeyi kısık ateşte pişirmeye dikkat edin.

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Künefe tarifi: Künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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