Künefe tarifi: Künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Künefe tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılar tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor.
Şerbeti için:
Tavayı yağlamak için:
Öncelikle şerbeti için toz şeker, su ve limon suyunu kaynatın. Soğumaya bırakın. Yağı tavada eritin. Kadayıfı elinizle ovuşturarak açın. Kadayıfı genişçe bir kaba alın. Eritilmiş yağla birlikte harmanlayın. 26-28 cm çapında bir tavayı yağlayın. Kadayıfın yarısını elinizle tavanın tabanına bastırın. Didiklenmiş dil peynirini üzerine yerleştirin. Kalan kadayıfı elinizle veya su bardağının alt kısmıyla bastırarak ilave edin. Orta ateşte önlü arkalı kızartın. Sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti gezdirin.
Künefede kullandığınız peynirin mutlaka tuzsuz olmasına dikkat edin. Peyniriniz tuzlu ise suda bekletip tuzunu aldıktan sonra kullanın. Diğer yandan kadayıfların nar gibi kızarması için künefeyi kısık ateşte pişirmeye dikkat edin.