Kuruluş Osman 43. son bölüm tamamı yayınlandı! atv ile Kuruluş Osman yeni bölüm izle
TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, nefes kesen bölümü ile atv'de yayınlandı! En çok merak edilen sorular arasında yer alan Bala Hatun'un eş arayışı ve Osman Bey'in Bayhoca'yı kurtarmak için kurduğu plan Kuruluş Osman 43. bölüm ile yanıt bulmuş oldu. Diziyi kaçıranlar ve tekrar seyretmek isteyenler için Kuruluş Osman 43. son bölüm atv ile yayınlandı! İşte, Kuruluş Osman son bölüm tamamı ve diziden özel sahneler...
Sevilen dizi Kuruluş Osman, yine çarşamba akşamına damgasını vurdu. Osman Bey nefes kesen plan ile alpleri kurtardı! Peki, Kuruluş Osman 43. yeni bölüm içerisinde çarpıcı başka neler yaşandı? Osman Bey, en büyük sınavlarından birini verdi ve Bayhoca'yı kurtarma planını devreye soktu! Aşağıda, Kuruluş Osman 43. bölüm tamamını izleme ekranı ve son bölüme ilişkin tüm merak edilenler yer alıyor!
KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜM YENİ BÖLÜM İZLE
atv ekranlarında yaşanan Kuruluş Osman heyecanı 43. Bölümü ile devam ediyor. Kuruluş Osman son bölüm tamamını izlemek için tıklayınız
"Kulucahisar'ı vermezsen Bayhoca'yı idam ederim!"
Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.
Osman Bey, Alpleri kurtarıyor! Kuruluş Osman 43. bölümde çarpıcı sahne! | Video
KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR
Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.
OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ
Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.
Nikola bu gece ölecek! Kuruluş Osman 43. bölümde çarpıcı sözler! | Video
HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR
Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne? Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?