Kuruluş Osman 70.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey ve oğlu Orhan’a hain tuzak!

Merakla beklenen Kuruluş Osman 70.bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde; Marı Kosses, Turgut Alp'i ziyaret ediyor. Bala Hatun'un Orhan'ı koruyup korumayacağı merak edilirken Kuruluş Osman yeni bölüm ile 10 Kasım Çarşamba akşamı reytingleri alt üst edecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (70.BÖLÜM)

Tekfurlar tek vücut

'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar. Osman Bey, ticaret konusunda yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için valiyle görüşmek üzere Nikea'ya gitmeye karar verince tekfurlar da harekete geçer.

Kuruluş Osman 70. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Marı Kosses, Turgut Alp'i ziyaret ediyor

Bu yolculuğunda Osman Bey'e eşlik etmek isteyen Malhun Hatun, Orhan'ı Bala Hatun'a emanet eder. Osman Bey ve Malhun Hatun'u Nikea yolunda tekfurların kurduğu ölümcül tuzak beklemektedir. Osman Bey'in ortadan kaldırılması ile doğacak boşluğu Turgut Alp'in dolduracağını düşünen Mari Kosses ise üzerindeki tesirini artırmak için Turgut Alp'le bir araya gelir.

Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi?

Osman Bey kendisine kurulan tuzakları nasıl alt edecek? Osman Bey'in yokluğunda Kayı Obası tehlike altında mı? Bala Hatun, tekfurların hain planına karşı Orhan'ı koruyabilecek mi? Tekfurların Kayı Obası'na sızan gizli ajanı kim? Katalanlar, tekfurlarla işbirliği yapacak mı? Nikea yolunda Osman Bey'i neler bekliyor? Mari Kosses ve Turgut Alp'in buluşmasında neler yaşanacak?