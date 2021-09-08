Her Çarşamba ATV ekranlarına gelen reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı hakkında araştırmalar başladı. Dizinin hayranları yeni sezon için geri sayımı başlatırken sezon finali bölümünde; büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef almıştı. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber ise tüm dengeleri değiştirmiştir. Peki; Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 8 Eylül ATV yayın akışında saat 20:00'da İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi filmi, 22:00'da Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi yer alıyor.
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor!
Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.