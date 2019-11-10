Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte o tarih

Bu sezon ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu. Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit oynayacak. Yapımcılığı Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yeni tanıtımında heyecan ve aksiyon bir arada yaşanıyor. Şimdiden reytinglerde zirvede olacağı görülen dizinin çekimleri hız kazandı. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler, konusu nedir? İşte yanıtı…

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? KURULUŞ OSMAN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

İzleyiciler tarafından uzun süredir beklenen Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba saat 20.00'da ATV ekranlardaki yerini alacak.

İşte merakla beklenen Kuruluş Osman dizisinin yeni tanıtımı...

