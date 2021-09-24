Kuşkonmaz çorbası tarifi: Kuşkonmaz çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kuşkonmaz çorbası tarifi merak konusu olarak Kuşkonmaz çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

KUŞKONMAZ ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

KUŞKONMAZ ÇORBASI MALZEMELER

500 gram kuşkonmaz

2 adet orta boy patates

50 gram tereyağı ya da margarin

1 adet büyük boy soğan

3 su bardağı sebze suyu

1 çorba kaşığı krema, tuz, karabiber

10 damla limon suyu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 dal dereotu

Sebze suyu için:

1 litre su

1'er adet orta boy domates,

soğan, kereviz, havuç

10 dal maydanoz

5-6 dal taze kekik

Tuz, karabiber

KUŞKONMAZ ÇORBASI YAPILIŞI

Çorbada kullanacağınız sebze suyunu hazırlamak için, bir tencereye suyu koyun. Üzerine doğradığınız sebzeleri, tuzu ve karabiberi ekleyip birlikte yarım saat kaynatın. Süzüp ılınması için kenara alın. Kuşkonmazların uçlarını kesip saplarını bir sebze soyacağı ile soyun. Daha sonra soyulmuş kuşkonmazları ve patatesleri irice doğrayın. Tereyağının yarısını eritip doğranmış soğanı kavurun. Kuşkonmazları, patatesleri ve 3 su bardağı sebze suyunu ekleyip 25-30 dakika pişirin. Ilınmasını bekleyip blenderde çekin ve ince delikli bir süzgeçten geçirin. Çorbayı tekrar bir tencereye koyup içine kalan tereyağı, karabiber ve tuzu ekleyin. Kremayı çırpıp üzerine 10 damla limon suyu ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Bu karışımı çorbaya katıp bir iki taşım kaynatın. Servis tabaklarına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Dereotu ile süsleyerek arzunuza göre sıcak ya da ılık olarak servis yapın.