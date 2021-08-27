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Giriş Tarihi: 27.8.2021 23:25 Son Güncelleme: 27.8.2021 23:26

Kuzu Pirzola Tarifi: Kuzu Pirzola nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kuzu Pirzola Tarifi: Kuzu Pirzola nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacılarından istenen Kuzu Pirzola ile ilgili tarif bilgileri merak edilerek Kuzu Pirzola nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinde araştırılmaya devam ediliyor. Kuzu Pirzola nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yanıtları ve tüm detaylar.

Kuzu Pirzola tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılmasının ardından merak konusu olarak Kuzu Pirzola nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor.

KUZU PİRZOLA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 1 kg kuzu pirzola
  • 4 adet olgun domates
  • 3 adet yeşil biber (acı veya tatlı)
  • 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı kekik

KUZU PİRZOLA YAPILIŞI

  1. Kasapta hazırlattığınız kuzu pirzolaları bir tepsiye dizin, üzerine zeytinyağı gezdirin ve 200 derecede ısıtılmış fırında, 10-15 dakika kadar, pişirin.
  2. Domatesleri ve biberleri yıkayıp, halka şeklinde dilimleyin. Pirzolalar hafif suyunu çekmeye başlayınca, tepsiyi fırından alın ve üzerlerini, dilimlenmiş domates ve biberle kaplayın. Daha sonra tepsiyi tekrar fırına koyun, 20-30 dakika daha pişirin (etler ve sebzeler yumuşayıp, suyunu çekene kadar).
  3. Tepsiyi fırından çıkarmaya yakın, pirzolaların üzerine kekik serpin. Daha sonra mevsim salatası ile servis yapın.

Not:

  • Bu yemeğe tuz ve karabiber eklenmez! Ancak arzu edenler, yerken az miktarda ilave edebilirler.
  • Yaz ve sonbahar aylarında domates ve biberle yapılan bu tarifi, diğer mevsimlerde sade olarak da uygulayabilirsiniz.
  • Bu tarif, aynı şekilde dana biftek ile de yapılabilir.

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Kuzu Pirzola Tarifi: Kuzu Pirzola nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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