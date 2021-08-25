Geçtiğimiz haftalarda La Casa De Papel yeni sezon tanıtım fragmanı izleyicisi ile buluşmuştu. Dizinin 5.sezon yayın tarihinin de açıklanması ile birlikte gözler ünlü dijital platforma çevrildi. Dizi severlerin ilgiyle takip ettiği dizinin yeni sezonundan ilk 5 bölüm Eylül ayında platformda olacak ve seyircisi ile buluşacak. Peki, La Casa De Papel yeni sezon tarihi değişti mi? La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Álex Pina'nın yaratıcısı olduğu İspanya yapımı Netflix dizisi La Casa De Papel, final yapmaya hazırlanıyor. 2 parça yayınlanması planlanan final sezonunun ilk 5 bölümü için bir fragman yayınlandı.
5. sezonun ilk 5 bölümü, 3 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak olan dizinin yeni sezonunun oyuncuları arasında Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor. Dizinin kalan son 5 bölümü ise 3 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.