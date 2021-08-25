Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri La Casa De Papel yeni sezon tarihi değişti mi? La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 25.8.2021 15:53 Son Güncelleme: 25.8.2021 15:53

La Casa De Papel yeni sezon tarihi değişti mi? La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?

La Casa De Papel yeni sezon tarihi değişti mi? La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?

Ünlü dijital platformda yayınlanan ve İspanya Kraliyet Darphanesi’ni soymak için yapılan soygun planının sürükleyici hikayesinin anlatıldığı La Casa De Papel 5.sezon, hayranları tarafından bekleniyor. Tarihin en büyük soygunu olarak adlandırılan dizinin aksiyon dolu hikayesi ile oyunculuk alanında gösterilen performans başarısı izleyenleri ekrana kilitlerken ilk dört sezonda da büyük başarılara imza atılmıştı. Alvaro Morte, Ursula Corbero gibi isimlerin başrolde yer aldığı dizinin yeni sezon yayın tarihine ise az bir süre kaldı. Peki; La Casa De Papel yeni sezon tarihi değişti mi? La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz haftalarda La Casa De Papel yeni sezon tanıtım fragmanı izleyicisi ile buluşmuştu. Dizinin 5.sezon yayın tarihinin de açıklanması ile birlikte gözler ünlü dijital platforma çevrildi. Dizi severlerin ilgiyle takip ettiği dizinin yeni sezonundan ilk 5 bölüm Eylül ayında platformda olacak ve seyircisi ile buluşacak. Peki, La Casa De Papel yeni sezon tarihi değişti mi? La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Álex Pina'nın yaratıcısı olduğu İspanya yapımı Netflix dizisi La Casa De Papel, final yapmaya hazırlanıyor. 2 parça yayınlanması planlanan final sezonunun ilk 5 bölümü için bir fragman yayınlandı.

5. sezonun ilk 5 bölümü, 3 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak olan dizinin yeni sezonunun oyuncuları arasında Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor. Dizinin kalan son 5 bölümü ise 3 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
La Casa De Papel yeni sezon tarihi değişti mi? La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA