Geçtiğimiz haftalarda La Casa De Papel yeni sezon tanıtım fragmanı izleyicisi ile buluşmuştu. Dizinin 5.sezon yayın tarihinin de açıklanması ile birlikte gözler ünlü dijital platforma çevrildi. Dizi severlerin ilgiyle takip ettiği dizinin yeni sezonundan ilk 5 bölüm Eylül ayında platformda olacak ve seyircisi ile buluşacak. Peki, La Casa De Papel yeni sezon tarihi değişti mi? La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?