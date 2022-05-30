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Giriş Tarihi: 30.5.2022 14:05

Mandıra Filozofu İstanbul konusu ve oyuncuları: Mandıra Filozofu 2 nerede ve ne zaman çekildi?

Mandıra Filozofu İstanbul konusu ve oyuncuları: Mandıra Filozofu 2 nerede ve ne zaman çekildi?

Gişede başarı elde etmiş Mandıra Filozofu İstanbul konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyenlerden tam not alıyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00’de yayımlanacak olan filmin senaristliğini Birol Güven; yönetmenliğini ise aynı zamanda başrol oyuncusu olan Müfit Can Saçıntı yapıyor. Sevilen yapım hakkında “Mandıra Filozofu 2 nerede ve ne zaman çekildi?” soruları yanıt arıyor. İşte bu akşam seyircisi ile buluşacak Mandıra Filozofu İstanbul oyuncuları ve hikayesi…

Mandıra Filozofu 2 konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Bir dizi karakteri olarak ortaya çıkan filozof karakter daha sonra birçok yapımda yer aldı ve bir devam niteliği kazandı. Serinin ilk filmi gişede başarı elde edince ikinci film de gecikmedi. 2014 yapımı film hakkında Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Mandıra Filozofu İstanbul oyuncuları kimler? İşte detaylar…

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL KONUSU

Bodrum'un Çökertme köyünde, kendi halinde, mütevazi bir yaşam sürdüren, tüm dünyevi hırslardan arınmış bir şekilde "bir lokma bir hırka" düsturuna da sadık yaşayan sempatik kahramanımız Mustafali; bu filmle birlikte her geçen gün daha da büyüyen İstanbul şehri üzerinden, modern dünyanın karşısına çıkarak hesaplaşıyor. Yıllar önce kendisini ve annesini terk eden babasının hastalığı nedeniyle büyük şehire gelmek zorunda kalan Mustafali, metropol insanının da ezberlerini bozmakta gecikmiyor.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL OYUNCULARI

Müfit Can Saçıntı

Kemal Kuruçay

Gülnihal Demir

Birol Güven

Mahir İpek

Alper Düzen

Uğur Alibaşoğlu

Nihan Durukan

MANDIRA FİLOZOFU 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu çekimlerinin bir kısmı Bodrum Çökertme köyünde gerçekleşti. Filmin büyük bir çoğunluğu ise İstanbul sokaklarında geçiyor.

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Mandıra Filozofu İstanbul konusu ve oyuncuları: Mandıra Filozofu 2 nerede ve ne zaman çekildi?
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