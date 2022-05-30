Mandıra Filozofu İstanbul konusu ve oyuncuları: Mandıra Filozofu 2 nerede ve ne zaman çekildi?

Mandıra Filozofu 2 konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Bir dizi karakteri olarak ortaya çıkan filozof karakter daha sonra birçok yapımda yer aldı ve bir devam niteliği kazandı. Serinin ilk filmi gişede başarı elde edince ikinci film de gecikmedi. 2014 yapımı film hakkında Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Mandıra Filozofu İstanbul oyuncuları kimler? İşte detaylar…
MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL KONUSU
Bodrum'un Çökertme köyünde, kendi halinde, mütevazi bir yaşam sürdüren, tüm dünyevi hırslardan arınmış bir şekilde "bir lokma bir hırka" düsturuna da sadık yaşayan sempatik kahramanımız Mustafali; bu filmle birlikte her geçen gün daha da büyüyen İstanbul şehri üzerinden, modern dünyanın karşısına çıkarak hesaplaşıyor. Yıllar önce kendisini ve annesini terk eden babasının hastalığı nedeniyle büyük şehire gelmek zorunda kalan Mustafali, metropol insanının da ezberlerini bozmakta gecikmiyor.