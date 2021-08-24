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Giriş Tarihi: 24.8.2021 01:08 Son Güncelleme: 24.8.2021 01:09

Mantı Tarifi: Mantı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mantı Tarifi: Mantı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından mantı yapmaları istendi. Evde kendisi de hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyenler Mantı Tarifi ile ilgili olarak “Mantı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Merak edilen Mantı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Mantı tarifi, MasterChef 2021 son bölümde günün yemeği olması sonrasında merak edilerek Mantı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor. İşte en lezzetli ve denenmiş Mantı tarifi

MANTI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

İÇ HARCI İÇİN

  • 300 gram kıyma
  • 1 adet rendelenmiş soğan (suyu sıkılıp, süzülmüş)
  • Yarımşar çay kaşığı kara- biber, reyhan, pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz

SOSU İÇİN

  • 2 adet domates
  • 3 yemek kaşığı (100 g) Bizim Yağ
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Reyhan, nane

YOĞURT SOSU İÇİN

  • 1 büyük kase süzme yoğurt 2 diş sarımsak

ÜZERİ İÇİN

  • Sumak

MANTI YAPILIŞI

Mantı hamuru için tüm malzemeyi hamur yoğurma kabına alıp en az 20 dakika sert bir şekilde yoğurun. Streç filme sarıp 15 dakika buzdolabında dinlendirin. İç harcı için kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine kalan malzemeyi ekleyin ve yoğurun.

Dinlenen hamurdan bezeler koparıp incecik açarak 1.5-2 cm'lik karelere ayırın. Her bir kareye hazırladığınız kıymalı harçtan leblebi kadar koyup bohça şeklinde kapatın. Kestiğiniz bütün hamurları bu şekilde hazırlayın. Daha sonra 2 litre su kaynatıp içine 1 tatlı kaşığı tuz atın ve bu suda mantıları haşlayın.

Sosu için küçük doğranmış domatesi Bizim Yağ ile sotelemeye başlayın. Salça, pul biber, reyhan ve naneyi ekleyin. Pişen mantının suyundan iki kepçe kadar sosa ekleyip bir taşım pişirin. Bu sırada haşlanmış mantı tenceresinin içine 1 su bardağı soğuk su ekleyin. Bu işlem mantıların dibe çökmesini sağlayacak. Mantıları süzüp bir tencereye alın. Hazırladığınız salçalı sosun yarısını ekleyip karıştırın. Servis tabağına mantıyı alıp üzerine sarımsaklı yoğurt ve kalan sosu ekleyin. Üzerine sumak serpip servis yapın.

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Mantı Tarifi: Mantı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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