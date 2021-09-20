MasterChef Ateş kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Ateş Durukan kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 yarışmacısı Ateş Durukan ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Ateş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021'de şeflerin karşısına eleme turunda çıkan Mert Ateş Durukan, 18 yaşında. Yarışmaya İzmir'den katılan Mert Ateş Durukan, lisede aşçılık bölümü okumuş. Annesi ile ayrı bir eve geçtiği 9-10 yaşlarında iken annesi işten gelene kadar yemekleri o hazırlıyormuş.

Mert Ateş Durukan, ailenin tek çocuğu. Annesi muhasebeci, babası ise turizm sektöründe çalışıyor.