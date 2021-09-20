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Giriş Tarihi: 20.9.2021 00:03 Son Güncelleme: 20.9.2021 00:04

MasterChef Ateş kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Ateş Durukan kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Ateş kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Ateş Durukan kaç yaşında, aslen nereli?

2021 MasterChef Türkiye son bölümde eleme potasında mücadele eden MasterChef Ateş Durukan ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Ateş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. MasterChef Ateş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef 2021 yarışmacısı Ateş Durukan ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Ateş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021'de şeflerin karşısına eleme turunda çıkan Mert Ateş Durukan, 18 yaşında. Yarışmaya İzmir'den katılan Mert Ateş Durukan, lisede aşçılık bölümü okumuş. Annesi ile ayrı bir eve geçtiği 9-10 yaşlarında iken annesi işten gelene kadar yemekleri o hazırlıyormuş.

Mert Ateş Durukan, ailenin tek çocuğu. Annesi muhasebeci, babası ise turizm sektöründe çalışıyor.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Ateş kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Ateş Durukan kaç yaşında, aslen nereli?
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