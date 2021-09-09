Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri MasterChef Azize kimdir? MasterChef Azize Polat nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 9.9.2021 01:15 Son Güncelleme: 9.9.2021 01:15

MasterChef Azize kimdir? MasterChef Azize Polat nereli, kaç yaşında?

MasterChef Azize kimdir? MasterChef Azize Polat nereli, kaç yaşında?

Masterchef 2021 son bölümde eleme adayı olarak seçilen Masterchef Azize Polat ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Azize kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. MasterChef Azize kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Azize ile ilgili detaylar, son bölümde eleme potasına girmesi sonrasında yarışmanın takipçileri tarafından merak edilerek MasterChef Azize kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla araştırılıyor.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye 2021 ana kadro yarışmacılarından Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, Adana da Yüreğir 75. yıl Lisesinden mezun oldu.

3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan Azize Polat, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye yarışmasına üçüncü başvurusunda kabul edilmiştir. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade etmiştir.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef Azize kimdir? MasterChef Azize Polat nereli, kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA