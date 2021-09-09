MasterChef Azize kimdir? MasterChef Azize Polat nereli, kaç yaşında?

MasterChef Azize ile ilgili detaylar, son bölümde eleme potasına girmesi sonrasında yarışmanın takipçileri tarafından merak edilerek MasterChef Azize kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla araştırılıyor.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye 2021 ana kadro yarışmacılarından Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, Adana da Yüreğir 75. yıl Lisesinden mezun oldu.

3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan Azize Polat, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye yarışmasına üçüncü başvurusunda kabul edilmiştir. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade etmiştir.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtmiştir.